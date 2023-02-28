ANTALYA'DA GECEKONDU YANGINI; KİRACININ ATEŞE VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde 2 katlı gecekonduda çıkan yangın çevredekiler ve itfaiye tarafından söndürüldü.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde 2 katlı gecekonduda çıkan yangın çevredekiler ve itfaiye tarafından söndürüldü. Yangını ev sahibine kızan Hacer K.'nin çıkarıp kaçtığı önü sürülürken, soruşturma devam ediyor

Yangın, öğle saatlerinde Kızıltoprak Mahallesi 922 Sokak'taki 2 katlı gecekonduda çıktı. Durumu fark edenler hem yangın söndürme tüpü ile müdahale etti hem de itfaiyeye haber verdi. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangını evde kiracı olarak oturan Hacer K.'nin çıkardığı, ardından kaçtığı ileri sürüldü. Ev sahibinin evi boşaltmasını istediği, Hacer K.'nin buna kızıp, yangın çıkardığı iddia edildi. Yangına ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)