Antalya'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü: Yüzlerce Kişi Bir Araya Geldi

ANTALYA'da Gazze'deki katliama dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalığa karadan motosiklet grupları, denizden ise tekneler eşlik etti. Konyaaltı sahilini dolduran vatandaşlar, sloganlar ve tekbirlerle yürüyüşe destek verdi. Yürüyüşün sonunda katılımcılar, Konyaaltı Sahili'nde dev bir Türk ve Filistin bayrağı açarak birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Antalya'da Gazze'de yaşanan katliama dikkat çekmek için düzenlenen yürüyüşte yüzlerce kişi tek yürek oldu. Antalya Kudüs Platformu'nun çağrısıyla toplanan kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Olbia Meydanı'ndan Kent Meydanı'na yürüdü. Karadan motosiklet grupları, denizden teknelerin destek verdiği yürüyüşe siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri de katıldı. Katılımcılar, "Antalya'dan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganlarıyla İsrail'in saldırılarını protesto etti.

OLBİA MEYDANI'NDAN KENT MEYDANI'NA YÜRÜDÜLER

Antalya Kudüs Platformu'nun çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişi, Konyaaltı Olbia Meydanı'nda toplandı. Katılımcılar, Gazze'de hayatını kaybeden çocukları temsilen kefene sarılmış bebek figürleri taşıdı. "Antalya'dan Gazze'ye direnişe bin selam" ve "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz" sloganları atan grup, yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşle Konyaaltı Kent Meydanı'na ulaştı. Yürüyüşe karadan motosiklet grupları, denizden ise tekneler destek verdi. Konyaaltı sahili boyunca ilerleyen korteje vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti.

SİYASİLER DE DESTEK VERDİ

Yürüyüşe AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş ve Kemal Çelik de katıldı. Siyasi parti temsilcileri, yürüyüş boyunca vatandaşlarla birlikte kortejde yer aldı.

'İNSANLIK ONURUNU HİÇE SAYAN BİR SOYKIRIM YAŞANIYOR'

Konyaaltı Kent Meydanı'nda sona eren yürüyüşte kalabalığa seslenen Antalya Kudüs Platformu Başkanı Mustafa Erduran, Gazze'de yaşananların bir savaş değil, sivil halka yönelik topyekün bir zulüm olduğunu belirtti. Erduran, "Masum insanlar, kadınlar, yaşlılar ve en çok da çocuklar açlık silahı ile sistematik bir yok etme politikasının kurbanı oluyor. Bu bir savaş değil, sivil halka uygulanan topyekün bir zulüm ve insanlık suçudur" dedi.

'SUMUD FİLOSU, VİCDANIN SESİ OLDU'

Erduran, İsrail'in Gazze'yi açlık ve susuzlukla teslim almaya çalıştığını belirterek, "Mavi Marmara ile başlayan Özgürlük Filosu ruhu bugün Sumud Filosu'yla devam ediyor. Bu gemiler sadece insani yardım taşımıyor, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki özgür insanların zalimin karşısında dimdik duruşunu temsil ediyor. İtalya'dan 11 gemiyle hareket eden Özgürlük Filosu, Malta açıklarında saldırıya uğrayan Vicdan gemisiyle birlikte yoluna devam ediyor. Gazze'ye 300 mil mesafedeler ve geri dönmeyecekler" diye konuştu.

'GAZZE'DE MİLYONLARCA SİVİL DÜNYANIN SESSİZLİĞİ ALTINDA CAN VERİYOR'

Konuşmasının sonunda Erduran, "Yıllardır Gazze'ye ilaç, su, elektrik girişi engelleniyor. Bölge halkı aç kalıyor. Hastaneler bombalanıyor, ibadethaneler yıkılıyor, okullar sığınak olmaktan çıkıyor. Her an ölümle yüzleşen milyonlarca sivil, dünyanın sessizliği altında can veriyor. Uluslararası toplumun vicdanı bu dehşet karşısında neden suskundur? Devletlerin kınama açıklamaları, havadan, karadan ve denizden süren bu vahşeti durdurmaya yetmemektedir. Bu insanlık utancına ortak olmayacağız. Sessizliğimizin zalimin gücü olduğunu biliyoruz. O yüzden vicdan sahipleriyle birlikte meydandayız. Buradayız çünkü Gazze'de bombalarla parçalanan o masum bebeklerin cansız bedenleri bizim insanlığımızın enkazıdır. Buradayız çünkü 'su' diye inlerken can veren çocukların son nefesi bizim vicdanımızın en ağır imtihanıdır" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1,5 saat süren yürüyüş, meydanda edilen duaların ardından sona erdi. Katılımcılar, sloganlar ve tekbirler eşliğinde meydandan ayrıldı.