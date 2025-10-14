Haberler

Antalya'da Gazze'ye destek için "Gazze'ye Açılan Kapı" etkinliği düzenlendi

Antalya'da Gazze'ye destek için 'Gazze'ye Açılan Kapı' etkinliği düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Deniz Feneri Derneğince, Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek ve mazlumların sesi olmak amacıyla "Gazze'ye Açılan Kapı" adı verilen etkinlik gerçekleştirildi.

Antalya'da Deniz Feneri Derneğince, Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek ve mazlumların sesi olmak amacıyla " Gazze'ye Açılan Kapı" adı verilen etkinlik gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda "Gözümüzün önünde büyüyemeyenler, küçük kefenler" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Gazze'de bombardıman altında şehit olan çocukların fotoğraflarının, simgesel kanlı bebek kefenlerinin ve boş tencerelerin yer aldığı sergi düzenlendi.

Sergiyi gezen ziyaretçiler, sanal gerçeklik gözlüğü takarak, "360 derece sanal gerçeklik teknolojisiyle" Gazze'deki durumu deneyimleyebiliyor ve Gazze'den canlı bağlantılarla ekranlarda bölgeyi görebiliyor. Ayrıca ziyaretçiler, meydana kurulan kumbaralara Gazze için bağışta da bulunabiliyor.

Derneğin Akdeniz Temsilcisi Ahmet Sargın, AA muhabirine, farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Gazze'de uzun yıllar soykırım yaşandığını ifade eden Sargın, "Bir ateşkes sağlandı, umarım kalıcı olur. Yıkılan bir şehir var, 80 milyar dolar civarında yardıma ihtiyacı olan Gazze'ye destek olmak için böyle bir etkinlik yaptık." dedi.

Sargın, asıl amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, yardım yapmak isteyenlerin makbuz karşılığında destekte bulunabildiklerini kaydetti.

Deniz Feneri olarak Gazze'de her dalda çalışma yürüttüklerini anlatan Sargın, şunları söyledi:

"506 personelimiz var, bir hastanemiz var, 15 aşevimizde günlük 22 bin kişiye yemek çıkartıyoruz, 184 öğretmenimiz 34 çadır okulda eğitim veriyorlar, 2 gezici sağlık ekibimiz var, hastaneye gelemeyen insanların sağlık ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ekiplerimizin içinde bir doktor, bir hemşire, bir fizyoterapist var. 30 kişilik arama kurtarma ekibimiz var, yıkılan binaların altında kalan insanlara yardımcı olmak için. 3 de su kuyumuz var, buradan tankerlerle temiz su dağıtıyoruz."

Sargın, etkinliğin 3 gün boyunca saat 10.00-22.00'de devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti

IMF'den Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek tahmin
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Trump'tan İngiltere Başbakan'ına soğuk duş: Gel konuş dedi, sonra umursamadı

Trump'tan İngiltere Başbakanı'na sahnede büyük ayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.