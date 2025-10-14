Antalya'da Gazze'ye destek için 'Gazze'ye Açılan Kapı' etkinliği düzenlendi

Antalya'da Deniz Feneri Derneğince, Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek ve mazlumların sesi olmak amacıyla " Gazze'ye Açılan Kapı" adı verilen etkinlik gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda "Gözümüzün önünde büyüyemeyenler, küçük kefenler" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Gazze'de bombardıman altında şehit olan çocukların fotoğraflarının, simgesel kanlı bebek kefenlerinin ve boş tencerelerin yer aldığı sergi düzenlendi.

Sergiyi gezen ziyaretçiler, sanal gerçeklik gözlüğü takarak, "360 derece sanal gerçeklik teknolojisiyle" Gazze'deki durumu deneyimleyebiliyor ve Gazze'den canlı bağlantılarla ekranlarda bölgeyi görebiliyor. Ayrıca ziyaretçiler, meydana kurulan kumbaralara Gazze için bağışta da bulunabiliyor.

Derneğin Akdeniz Temsilcisi Ahmet Sargın, AA muhabirine, farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Gazze'de uzun yıllar soykırım yaşandığını ifade eden Sargın, "Bir ateşkes sağlandı, umarım kalıcı olur. Yıkılan bir şehir var, 80 milyar dolar civarında yardıma ihtiyacı olan Gazze'ye destek olmak için böyle bir etkinlik yaptık." dedi.

Sargın, asıl amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, yardım yapmak isteyenlerin makbuz karşılığında destekte bulunabildiklerini kaydetti.

Deniz Feneri olarak Gazze'de her dalda çalışma yürüttüklerini anlatan Sargın, şunları söyledi:

"506 personelimiz var, bir hastanemiz var, 15 aşevimizde günlük 22 bin kişiye yemek çıkartıyoruz, 184 öğretmenimiz 34 çadır okulda eğitim veriyorlar, 2 gezici sağlık ekibimiz var, hastaneye gelemeyen insanların sağlık ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ekiplerimizin içinde bir doktor, bir hemşire, bir fizyoterapist var. 30 kişilik arama kurtarma ekibimiz var, yıkılan binaların altında kalan insanlara yardımcı olmak için. 3 de su kuyumuz var, buradan tankerlerle temiz su dağıtıyoruz."

Sargın, etkinliğin 3 gün boyunca saat 10.00-22.00'de devam edeceğini ifade etti.