Antalya'da gaz sızıntısından etkilenerek ölen 2 kişinin cenazesi ailelerine verildi - Haberler

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da Döşemealtı ilçesinde gübre fabrikasındaki gaz sızıntısı nedeniyle hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) gübre üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle "sıvı fosforik asit" olarak nitelendirilen gaz sızıntısında yaşamını yitiren Ferhat Ertuğrul (36) ve Emrah Yiğit'in (44) cenazelerinin Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlandı.

Sabah saatlerinde morga gelen yakınları, cenazeleri teslim aldı.

Ferhat Ertuğrul'un cenazesinin Antalya Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedileceği, Emrah Yiğit'in cenazesinin de memleketi Muş'a gönderildiği öğrenildi.

Antalya OSB'de gübre üretilen bir fabrikada "sıvı fosforik asit" olarak nitelendirilen gaz sızıntısı nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmiş, ilk etapta 3 kişi ardından da tedbir amaçlı diğer işçiler hastaneye kaldırılmıştı. Boşaltılan fabrikada zararlı maddelerden arındırma işlemi yapılmıştı.