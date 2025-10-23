Haberler

Antalya'da Gayrimenkul Ofisinde Silahlı Kavga: İki Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesindeki gayrimenkul ofisinde yaşanan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili dört şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki gayrimenkul ofisinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yaralı olan bir şüphelinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olay, 20 Ekim'de saat 04.00 sıralarında, Belek Mahallesi 45'inci Sokak'ta meydana geldi. Alper Al ve Ahmet Koç ile husumetli oldukları öğrenilen İ.C.Y. (22), T.Y. (25), E.K. (18), C.F. ve V.A. gayrimenkul ofisinde bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabanca ve av tüfeğiyle karşılıklı ateş açıldı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ahmet Koç'un (25) gayrimenkul ofisinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sokakta kaçmaya çalışırken yaralanan Alper Al (22) ise ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Ölenlerden Ahmet Koç'un ise izinli çıktığı cezaevine olay günü teslim olacağı öğrenildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde birinin elinde av tüfeği olan 2 kişinin otomobille iş yerine geldiği görüldü. Kısa süre sonra 2 kişinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı, bu sırada peşlerinden 1 kişinin tabancayla ateş ettiği de görüntülere yansıdı. Elinde av tüfeğiyle kaçmaya çalışan kişinin ise vurulup düştüğü anlar görüntüde yer aldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Serik Asayiş Büro Amirliği ekipleri, koordineli ve detaylı çalışmaları sonucunda, merkez ilçeler ve Alanya'da yaptıkları eş zamanlı operasyonlarda olaya karışan İ.C.Y., T.Y., C.F. ve V.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliğine getirilen 4 şüpheli, ifade işlemleri sonrası, bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İ.C.Y.'nin tedavisi sonrası gözaltına alındığı, yaralı olarak Isparta'da hastaneye götürülen E.K.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Haber: Adem AKALAN- Namık Kemal KILINÇ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/SERİK (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı

Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı
Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler

Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Netanyahu'yu küplere bindiren fotoğraf! Bu sözler kriz çıkartır
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde

Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
3 kişinin öldürüldüğü kanlı pusunun görüntüleri! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

İşte 3 kişiyi öldüren cani! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.