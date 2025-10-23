Antalya'da Gayrimenkul Ofisinde Silahlı Kavga: 6 Şüpheli Tutuklandı
Antalya'nın Serik ilçesinde bir gayrimenkul ofisinde gerçekleşen silahlı kavgada gözaltına alınan 6 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuklandı. Olayda yaralanan bir kişi ise tedavi altına alındı.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Antalya'nın Serik ilçesinde gayrimenkul ofisinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından İ.C.Y., T.Y., C.F., V.A., H.Y. ve A.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Olayın ardından yaralanan E.K.'nın ise Isparta'daki tedavisinin sürdüğü, taburcu edildikten sonra gözaltına alınacağı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel