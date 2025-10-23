Haberler

Antalya'da Gayrimenkul Ofisinde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 4 Gözaltı

Antalya'da Gayrimenkul Ofisinde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 4 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde bir gayrimenkul ofisinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Yaralı olan bir şüphelinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki gayrimenkul ofisinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yaralı olan bir şüphelinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olay, 20 Ekim'de saat 04.00 sıralarında, Belek Mahallesi 45'inci Sokak'ta meydana geldi. Alper Al ve Ahmet Koç ile husumetli oldukları öğrenilen İ.C.Y. (22), T.Y. (25), E.K. (18), C.F. ve V.A. gayrimenkul ofisinde bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabanca ve av tüfeğiyle karşılıklı ateş açıldı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ahmet Koç'un (25) gayrimenkul ofisinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sokakta kaçmaya çalışırken yaralanan Alper Al (22) ise ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Ölenlerden Ahmet Koç'un ise izinli çıktığı cezaevine olay günü teslim olacağı öğrenildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde birinin elinde av tüfeği olan 2 kişinin otomobille iş yerine geldiği görüldü. Kısa süre sonra 2 kişinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı, bu sırada peşlerinden 1 kişinin tabancayla ateş ettiği de görüntülere yansıdı. Elinde av tüfeğiyle kaçmaya çalışan kişinin ise vurulup düştüğü anlar görüntüde yer aldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Serik Asayiş Büro Amirliği ekipleri, koordineli ve detaylı çalışmaları sonucunda, merkez ilçeler ve Alanya'da yaptıkları eş zamanlı operasyonlarda olaya karışan İ.C.Y., T.Y., C.F. ve V.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliğine getirilen 4 şüpheli, ifade işlemleri sonrası, bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İ.C.Y.'nin tedavisi sonrası gözaltına alındığı, yaralı olarak Isparta'da hastaneye götürülen E.K.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Burada hayvancılık yapılmasın

Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Ölümcül hastalık tehlikesi var
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'a bomba yağdırdı

Ateşkes falan dinlemediler! Ülkenin birçok yerinden duman yükseliyor
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
Sarkozy hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı: Kaddafi'yi sen öldürdün

Eski Cumhurbaşkanı hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu

Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.