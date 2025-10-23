Antalya'da Gayrimenkul Ofisinde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 4 Gözaltı

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki gayrimenkul ofisinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yaralı olan bir şüphelinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olay, 20 Ekim'de saat 04.00 sıralarında, Belek Mahallesi 45'inci Sokak'ta meydana geldi. Alper Al ve Ahmet Koç ile husumetli oldukları öğrenilen İ.C.Y. (22), T.Y. (25), E.K. (18), C.F. ve V.A. gayrimenkul ofisinde bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabanca ve av tüfeğiyle karşılıklı ateş açıldı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ahmet Koç'un (25) gayrimenkul ofisinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sokakta kaçmaya çalışırken yaralanan Alper Al (22) ise ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Ölenlerden Ahmet Koç'un ise izinli çıktığı cezaevine olay günü teslim olacağı öğrenildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde birinin elinde av tüfeği olan 2 kişinin otomobille iş yerine geldiği görüldü. Kısa süre sonra 2 kişinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı, bu sırada peşlerinden 1 kişinin tabancayla ateş ettiği de görüntülere yansıdı. Elinde av tüfeğiyle kaçmaya çalışan kişinin ise vurulup düştüğü anlar görüntüde yer aldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Serik Asayiş Büro Amirliği ekipleri, koordineli ve detaylı çalışmaları sonucunda, merkez ilçeler ve Alanya'da yaptıkları eş zamanlı operasyonlarda olaya karışan İ.C.Y., T.Y., C.F. ve V.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliğine getirilen 4 şüpheli, ifade işlemleri sonrası, bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İ.C.Y.'nin tedavisi sonrası gözaltına alındığı, yaralı olarak Isparta'da hastaneye götürülen E.K.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.