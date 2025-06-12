Antalya'da Gaspa Uğrayan Genç, Olayı Polise Bildirdi

ANTALYA'da bankta oturan Ertuğrul D.'yi (29) darbedip 1000 TL'sini gasbeden Ali T. (20) gözaltına alındı.

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Sırt çantası ve valiziyle beraber cadde üzerindeki bankta oturan Ertuğrul D.'nin yanına gelen Ali T. ve arkadaşı K.G. (11), sigara istedi. Kendisine uzatılan sigara paketini alan Ali T., Ertuğrul D.'yi tokatladı. Birkaç adım uzaklaştıktan sonra geri dönen Ali T., kafa attığı Ertuğrul D.'yi yere düşürdü. Ali T. ardından Ertuğrul D.'nin başına yumruk atıp, tekmeledi. Cebindeki kesici aleti çıkarmak isteyen Ali T., Ertuğrul D.'yi tekrar yumrukladı. Ertuğrul D.'nin 1000 lirasını gasbeden Ali T., daha sonra arkadaşıyla birlikte uzaklaştı.

Sırt çantasıyla valizini alan Ertuğrul D., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen Muratpaşa Suç ve Araştırma, Gasp Büro amirliği ekipleri, güvenlik kamerası incelemesi sonrası şüphelilerin kimliğini belirledi. Ekipler, Ali T. ve arkadaşı K.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ali T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ali T.'nin sırt çantası ve valiziyle bankta oturan Ertuğrul D.'nin yanına geldiği, sigara istediği görüldü. Ali T., sigarayı aldıktan sonra tekrar Ertuğrul D.'nin yanına gelerek, çakmak istediği ve bu esnada tokat ve kafa attığı, yere düşen Ertuğrul D.'nin kafasına tekme attığı da kameraya yansıdı. Görüntülerde Ali T.'nin, 'Baba sigara var mı? Bir tane versene, beni tanıyor musun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Benim adım Ali' dediği duyuldu.

Ali T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.G. ise polisteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA,