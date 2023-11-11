Antalya'da Gasp Şüphelilerini Çarparak Öldüren Ukraynalı Turist Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kendisini silah zoruyla gasp eden motosikletli şüphelilere aracıyla çarparak ölümlerine neden olan Ukraynalı turist tutuklandı. Gasp olayında bulunan 35 bin euroyu çalan şüpheliler Azerbaycan uyruklu Murat O. ve Elnur B. idi.

Antalya'da kendisini silah zoruyla gasp eden motosikletli 2 şüpheliye aracıyla çarparak ölümlerine neden olduktan sonra adliyeye sevk edilen Ukraynalı turist tutuklandı.

Dün Alanya ilçesinde meydana gelen gasp olayında Ukraynalı Dmytro C., 35 bin euro bulunan çantasını kendisini silah zoruyla gasp eden motosikletli Azerbaycan uyruklu Murat O. ve Elnur B.'yi, aracıyla takip edip çarparak ölümüne neden olmuştu. Gözaltına alınan Dmytro C. bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Dmytro C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dmytro C'nin e-ticaret ile uğraştığı öğrenildi. - ANTALYA