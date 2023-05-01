Antalya'da gasp iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişinin cep telefonu ve kolyesini gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişinin cep telefonu ve kolyesini gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mağdur M.C.G, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir parkta bulunduğu sırada iki kişinin, cep telefonunu ve kolyesini gasbettiği iddiasıyla polise başvurdu.

İhbar üzerine harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheliler P.G. ve P.M.Ç'nin gasp olayını gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla zanlılardan P.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.

Ekipler, şüpheli P.M.Ç'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.