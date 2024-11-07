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Antalya'da Fotoğrafçı Dükkanından Hırsızlık: 1 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Fotoğrafçı Dükkanından Hırsızlık: 1 Şüpheli Tutuklandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir fotoğraf stüdyosundan hırsızlık gerçekleştiren iki şüpheliden biri tutuklandı. E.M. (27) ve C.D. (32) isimli zanlılar, çalınan malzemelerin bulunmasıyla gözaltına alındı. E.M. tutuklanırken, C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde fotoğrafçı dükkanından hırsızlık yapan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde fotoğraf stüdyosunun sahibi Yaşar İpek, sabah saatlerinde iş yeri camlarının kırık ve içerisinin dağınık olduğunu görünce polise ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, iş yeri ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından hırsızlık olayını E.M. (27) ve C.D'nin (32) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekiplerin yaptığı çalışmada 5 fotoğraf makinesi, dizüstü bilgisayar ve tablet gibi çalınan malzemeler ele geçirildi, şüpheliler ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.M. tutuklandı, C.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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