Antalya'da sis ve kuvvetli rüzgar

Antalya'da sis ve kuvvetli rüzgar
Güncelleme:
Antalya'da kuvvetli rüzgar denizde dev dalgalar oluşturdu ve falezleri döverken, bazı bölgelerde tabelalar araçların üzerine devrildi. Ekipler, risk oluşturan alanlarda önlem aldı ve vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

DEV DALGALAR FALEZLERİ DÖVDÜ

Antalya'da kuvvetli rüzgar, özellikle denizde etkisini artırdı. Sahil kesimlerinde dev dalgalar 25 metrelik falezleri dövdü. Yat Limanı'ndaki teknelerini güvene almak isteyen tekne sahiplerinin, dev dalgalara karşı önlem aldığı görüldü.

TABELALAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Fırtına nedeniyle kent genelinde bazı bölgelerde tabelaların araçların üzerine devrildiği görüldü. Maddi hasarın oluştuğu olayda can kaybı yaşanmazken, ekipler risk oluşturan alanlarda önlem aldı. Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtına süresince vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Adem AKALAN- Aysu DURSUN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
