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Antalya'da firari hükümlüler yakalandı

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Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi, Jandarma Suç Araştırma timleri ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında 20 suç kaydı ve 15 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ile 24 suç kaydı ve 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlüye yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel

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