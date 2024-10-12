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Antalya'da Firari Hükümlü Yakalandı

Antalya'da Firari Hükümlü Yakalandı
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Antalya'da asayiş denetimleri sırasında kimlik kontrolü yapıldığı esnada, 34 farklı karşılıksız çek suçundan 119 yıl hapis cezası bulunan E.Ö. isimli firari hükümlü yakalandı. E.Ö., kardeşinin kimlik bilgilerini beyan ederken yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Antalya'da aranan firari hükümlü 1 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde asayiş faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar gerçekleştirdi

Kimlik kontrolü esnasında E.Ö. isimli kişinin görevlilere başkasına ait kimlik bilgilerini vermiş, yapılan detaylı incelemede kardeşinin kimliğini beyan ettiği, 34 farklı karşılıksız çek suçundan 119 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 4 milyon 793 bin 900 lira para cezası ile arandığı anlaşıldı.

Firari hükümlü E.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

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