Antalya'da Firari Hükümlü Yakalandı

Antalya'da aranan firari hükümlü 1 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde asayiş faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar gerçekleştirdi

Kimlik kontrolü esnasında E.Ö. isimli kişinin görevlilere başkasına ait kimlik bilgilerini vermiş, yapılan detaylı incelemede kardeşinin kimliğini beyan ettiği, 34 farklı karşılıksız çek suçundan 119 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 4 milyon 793 bin 900 lira para cezası ile arandığı anlaşıldı.

Firari hükümlü E.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.