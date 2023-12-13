Antalya'da firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Aksu ilçesinde hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B. T. Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.