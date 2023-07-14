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Antalya'da firari hükümlü yakalandı

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlünün ilçede bulunduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü gözaltına alındı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel

Döşemealtı Hisarcık Jandarma Antalya Güncel Haberler

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