Antalya'da firari hükümlü yakalandı
AA - Talip Demirci - Güncel
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Antalya'nın Kaş ilçesinde hakkında 7 yıl 3 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde hakkında 7 yıl 3 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.
Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gömbe Mahallesi'nde yaptıkları devriyede "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 7 yıl 3 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A'yı gözaltına aldı.
Hükümlü, jandarma karakolundaki işlemlerinin cezaevine teslim edildi.
AA / Talip Demirci - Güncel