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Antalya'da firari hükümlü yakalandı

AA - Talip Demirci - Güncel
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Antalya'da firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde hakkında 7 yıl 3 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde hakkında 7 yıl 3 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gömbe Mahallesi'nde yaptıkları devriyede "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 7 yıl 3 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A'yı gözaltına aldı.

Hükümlü, jandarma karakolundaki işlemlerinin cezaevine teslim edildi.

AA / Talip Demirci - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Gömbe, Güncel, Haberler

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