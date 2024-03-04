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Antalya'da firari cinayet zanlısı yakalandı

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Diyarbakır'da dört yıl önce bir kişiyi öldürdüğü belirlenen firari cinayet zanlısı yakalandı. Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Hurma Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, Diyarbakır'da dört yıl önce 'kasten öldürme' suçundan aranan firari M.K'yı (30) gözaltına aldı. Zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Diyarbakır'da dört yıl önce bir kişiyi öldürdüğü belirlenen firari cinayet zanlısı yakalandı.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Hurma Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, Diyarbakır'da dört yıl önce "kasten öldürme" suçundan aranan firari M.K'yı (30) gözaltına aldı.

Zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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