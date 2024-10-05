Antalya'da Filistinli Çocuklar İçin Etkinlik Düzenlendi

Gazze'de hayalleri yok edilen çocukların sesini duyurmak için Antalya'da "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi.

Yetim Vakfı öncülüğünde, Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilen programda, katılımcılar İsrail'i protesto etti, yere serilen büyük kağıtlara pastel ve sulu boyalarla resim yaptı.

Çocukların, Filistin ve Türk bayraklarını, Filistin'i temsil eden karpuz dilimi ile Mescid-i Aksa'yı çizdiği görüldü.

Etkinliğe katılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan da çocuklarla birlikte resim yaptı.