Antalya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

ANTALYA'da, İsrail'in Gazze'ye karşı başlattığı işgalin birinci yıl dönümünde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, ellerinde pankartlar ile sloganlar atarak ' Filistin'e Destek Yürüyüşü' düzenledi.

Antalya Kudüs Platfomu, İsrail'in Filistin'e başlattığı saldırıların birinci yıl dönümü için yürüyüş düzenledi. Yüzlerce vatandaş, Muratpaşa ilçesinde bulunan Aydın Kanza Parkında toplandı. Parkta bir araya gelen gönüllüler, ellerinde 'Bir sabah gelecek kardan aydınlık', 'Tek çare İslam birliği', 'İncirlik üssü kapatılsın' yazılı pankartlarla, 'Susma haykır siyonizme hayır' sloganları atarak, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yaklaşık 2 kilometre yürüdü.

Meydanda toplanan gönüllüler, burada basın açıklamasında bulundu. Platform adına açıklamada bulunan Mustafa Erduran, Gazze'de sergilenen destansı direnişin, tüm zorluklara rağmen ayakta duran halkın başarısı olduğunu belirtti. Filistin'deki durumun ümmeti birleştirdiğine inandığını söyleyen Erduran, "Bir araya gelerek asaletimizi gösterdik. Karanlığımızı, gücümüzü ve imkanlarımızı Gazze halkı için ortaya koyduk. Bugünü hatırlayın, Gazze'deki kardeşlerinize karşı sorumluluğunuzu hatırlayın. Onları unutmayın, onlar bizim kardeşlerimiz, ailelerimiz ve sevdiklerimizdir" diye konuştu. Açıklamanın ardından duaların okunmasıyla yürüyüş sona erdi.