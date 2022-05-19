Elazığ ve Şırnak'ta 'Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü' gerçekleştirildi

Elazığ ve Şırnak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Elazığ'da, Valilik koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş için İzzet Paşa Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar ve Gençlik Merkezi gönüllüleri, 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı.

Yürüyüşün başlaması ile katılımcılar, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları, Atatürk posteri ve meşaleler ile "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde slogan atarak Gazi Caddesi'nden Valilik Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada, Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı'nın çaldığı ezgiler ile yerel sanatçının seslendirdiği türkülerden oluşan konser ve çeşitli etkinliklerle devam eden programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yürüyüşe, Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit ve kurum müdürleri ve gençler katıldı.

Şırnak

Şırnak'ta, ellerinde bayrak, döviz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları bulunan vatandaşlar, Ömer Kabak Meydanı'nda toplandı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, caddeye açılan ara sokakları güvenlik şeridiyle kapattı.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yürüyüşte, dev Türk bayrağı açıldı.

Fener alayına katılanlar, marşlar ve şarkılar eşliğinde yaklaşık 2 kilometre yürüdükten sonra Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Etkinliğe, Mersin'e atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.