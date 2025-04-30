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Antalya'da Feci Kaza: Genç Adam Hayatını Kaybetti

Antalya'da Feci Kaza: Genç Adam Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Kepez ilçesinde, hız yapan bir otomobil park halindeki kamyonete çarptı. Kazada 25 yaşındaki Görkem Tosun hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tosun'un cansız bedenini araçtan çıkarmak için çalıştı.

ANTALYA'da otomobille park halindeki kamyonete çarpan Görkem Tosun (25), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi önündeki 75'inci Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesi içerisinde bir büfede çalışan Görkem Tosun, 07 BMZ 730 plakalı babasına ait otomobille iddiaya göre süratle seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun sağında park halindeki 07 MZV 63 plakalı kamyonete çarptı. Otomobil ve kamyonet metrelerce savrulurken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Tosun'un cansız bedeni, sıkıştığı yerden itfaiye ekibinin 1 saatlik çalışması ile çıkarılabildi. Kazayı haber alıp, gelen Tosun'un arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Tosun'un çıkarılan cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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