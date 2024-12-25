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Antalya'da Falezlerden Otomobil Düştü, Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Antalya'da Falezlerden Otomobil Düştü, Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden bir otomobil denize düştü. Olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerden otomobilin düştüğü ihbarı üzerine karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi'ndeki falezlerden bir otomobilin yaklaşık 35 metre yükseklikten denize düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar denizden çalışma yürütürken, ipli sistem yardımıyla falezlerden denize inen ekipler de otomobile ulaşmaya çalışıyor.

İl Emniyet Müdürü İlker Arslan da olay yerine gelerek çalışmaları inceledi, bilgi aldı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
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