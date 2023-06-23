Antalya'da Falezlerden İnen Asansörün Yanında Genç Adamın Cesedi Bulundu

Antalya'da tatilcilerin falezlerden sahile inişini sağlayan 15 metrelik asansörün yanında 31 yaşındaki genç ölü olarak bulundu. Gencin falezlerden veya asansörün korkuluklarından düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Falezlerden sahile inen asansörün yanında genç adamın cesedi bulundu

15 metrelik asansörün yanında ölü bulunan 31 yaşındaki gencin falezlerden veya asansörün korkuluklarından düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor

ANTALYA - Antalya'da tatilcilerin falezlerden sahile inişini sağlayan 15 metrelik asansörün yanında 31 yaşındaki genç ölü olarak bulundu. Gencin falezlerden veya asansörün korkuluklarından düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde yer alan Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı Açık, Hava Tiyatrosu'nun yakınında bulunan asansörün yanında meydana geldi. Yerde hareketsiz bir kişinin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, sırt üstü hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yanında sırt çantası da bulunan şahsın çantasından Emre Yağmur ait kimlik çıktı. Ekiplerin incelemeyi sürdürdüğü çantadan Yağmur'a ait kıyafetler, kişisel eşyaları ve muskası çıktı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Emre Yağmur'un cansız bedeni ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, hayatını kaybeden gencin yaklaşık 15 metre yükseklikteki falezlerden ya da asansörden toprak zemine düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruyor.