Antalya'da Falezlerden Düşen Köpek Kurtarıldı
Antalya'da falezlerden denize düşen köpek, itfaiye ve deniz polisi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Köpeğin sahibine teslim edildi.
Antalya'da falezlerden denize düşen köpek, itfaiye ve deniz polisi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezler kısmından sahibi F.A ile aşağıya inmeye çalışan köpek, ayağının kayması sonucu metrelerce yükseklikten denize düştü.
Köpeğini kurtarmaya çalışan F.A, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak yardım istedi. Bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin çalışmasıyla kurtarılan köpek, deniz polisi tarafından bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarıldı.
Vücudunda kırıklar oluşan köpek, sahibine teslim edildi.