Antalya'da falezlerden düşen kişi kurtarıldı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Karaalioğlu Parkı'nda falezlerden düşen bir kişi, mahsur kaldığı yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da falezlerden düşerek yaralanan kişi, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Muratpaşa ilçesindeki Karaalioğlu Parkı'na giden Mehmet Ş, parktaki tarihi Hıdırlık Kulesi yakınlarında üzerine çıktığı falezlerden kayalık zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ile deniz polisi sevk edildi.
Kayalık alana ip yardımıyla inen ekipler, uzun uğraşlar sonunda sedyeye aldıkları yaralıyı ambulansa taşıdı.
Ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.