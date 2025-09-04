Antalya'da Falezlerden Düşen Kadının Cesedi Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düştüğü değerlendirilerek arama çalışması başlatılan kadının cesedi bulundu.

Sıçan Adası açıklarında bir kişinin su yüzeyinde hareketsiz halde olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi sevk edildi.

Ekiplerce denizden çıkarılan ceset, Balıkçı Barınağı'ndaki sahil güvenlik noktasına getirildi.

İncelemede cesedin, 2 Eylül gecesi Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yerden düştüğü değerlendirilen Emine A'ya (47) ait olduğu belirlendi.

Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki falezler bölgesinde bir çanta ve terliğin bulunması üzerine itfaiye, AFAD ve deniz polisi ekipleri denizden ve havadan arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Çitlerin kenarında bulunan çantadan Emine A. ismine düzenlenmiş bir belge çıkmıştı.