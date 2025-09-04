Antalya'da Falezlerden Düşen Kadının Cesedi Bulundu

ANTALYA'da, 2 gün önce Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada falezlerin kenarında yaklaşık 35 metre yükseklikten denize düşen Emine Akan'ın (47), yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sıçan Adası açıklarında cansız bedeni bulundu.

Olay, geçen salı günü saat 23.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Lara Caddesi'ndeki Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada meydana geldi. İddiaya göre; Emine Akan, falezlerin kenarına sırt çantası ve terliklerini bıraktı. Akan'ın kısa süre sonra falezlerden düştüğü öne sürüldü. Durumu fark eden bölge esnafı, devriye gezen bisikletli polislere haber verdi. İhbarla bölgeye deniz polisi, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi. Deniz polisi yaklaşık 3 saat boyunca denizde arama yaptı. AFAD ekipleri de dron desteğiyle falezlerde tarama gerçekleştirdi ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Olay yerinde bulunan çantada yapılan incelemede ise Akan'a ait bazı kişisel eşyaların yanı sıra 1580 TL çıktı.

30 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bot ve dalgıçları tarafından hem su altında hem de falezlerin dip noktasında bugün devam eden çalışmalar sonunda, Sahil Güvenlik ekipleri olayın yaşandığı noktadan yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sıçan Adası açıklarında kadın cesedi buldu. Botla karaya çıkarılan cesedin, Emine Akan'a ait olduğu belirlendi. Akan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.