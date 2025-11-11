Haberler

Antalya'da Falezlerden Düşen Genç Kadının Cesedi Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde, falezlerden düştüğü düşünülen 15-20 yaşlarındaki bir kadının cesedi bulundu. Olayın ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeni için çalışmalar sürüyor.

ANTALYA'da denizde falezlerden düştüğü değerlendirilen 15-20 yaşlarında kadına ait ceset bulundu.

Olay, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı üzerinde yer alan falezlerin alt kısmında meydana geldi. Deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişinin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, deniz yüzeyinde bir kadına ait cansız bedeni bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 15-20 yaşlarında olduğu değerlendirilen kadına ait ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kimlik ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, verilen kayıp ihbarları üzerinde de çalışırken, parmak izinden de kimlik tespiti yapmaya çalıştı.

Haber- kamera: Adem AKALAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
