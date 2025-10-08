Antalya'da Falezlerden Düşen Bir Erkeğin Cansız Bedeni Bulundu

ANTALYA'da denizde falezlerden düştüğü değerlendirilen bir erkeğin cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki falezler kısmında meydana geldi. Sabah saatlerinde parktan denize doğru bakanlar denizde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine deniz polisi ekipleri sevk edildi. Ekipler, hayatını kaybeden kişiyi teknelerine aldıktan sonra Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarttı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahıs üzerinde yapılan incelemelerde vücudunda yara izleri bulundu. Falezlerden düştüğü düşünülen kişinin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Haber- kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,