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Antalya'da Falezlerden Düşen Araç için Arama Kurtarma Çalışmaları Sürekli Devam Ediyor

Antalya'da Falezlerden Düşen Araç için Arama Kurtarma Çalışmaları Sürekli Devam Ediyor
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşen aracın sürücüsünü bulmak için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sert hava şartları çalışmalara zorluk çıkarırken, ekipler gün içerisinde daha yoğun bir şekilde arama yapmayı planlıyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobille falezlerden denize düşüp kaybolan kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi'ndeki falezlerden dün gece bir otomobilin sürücüsüyle yaklaşık 35 metre yükseklikten denize düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, polis ve Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun, bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arslan, gazetecilere, Antalya'da "Turuncu" kod alarmından kaynaklanan hava muhalefetinin söz konusu olduğunu söyledi.

Sert hava şartlarının çalışmaları olumsuz etkilediğini belirten Arslan, "O yüzden arkadaşların akşam karanlığındaki müdahalesinde ancak plaka tespitine ve araca ait tampon ve benzeri parçalara ulaşıldı. Dalga ve deniz görüş mesafesinin azlığından dolayı aramalara yine de kontrollü olarak devam edildi. Bugün gün ışımasıyla arama kurtarma çalışmalarını daha da artırdık. Gün içerisinde bu olayı sonuçlandırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Arslan, denizdeki görüşün düşük olmasının çalışmalarını güçleştirdiğini belirterek, "Araçta 1 kişi var ve şu anda toplam 6 ekip halinde tüm teknik unsurlarımızla çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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