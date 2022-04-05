Antalya'da falezlerden denize düşen üniversite öğrencisi yaralandı - Haberler

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Antalya'da falezlerden denize düşen üniversite öğrencisi yaralandı

AA - Süleyman Elçin - Güncel
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Antalya'da falezlerden denize düşen üniversite öğrencisi yaralandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşen üniversite öğrencisi, deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşen üniversite öğrencisi, deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.

Konyaaltı Caddesi'ndeki Kuğulu Park'ta, 30 metre yüksekliğindeki falezlerden bir kişinin denize düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi ekipleri, sudaki yaralı kişiyi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

İsminin Kemal ve üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen yaralı, sağlık ekibince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Konyaaltı Caddesi, Üniversite, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Haberler

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