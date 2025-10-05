Haberler

Antalya'da Falezlerden Denize Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşen bir kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri, kadını su yüzeyinden çıkardı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşen kadın hayatını kaybetti.

Düden Çayı'na yakın falezlerden denize bir kişinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri, su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi bota alarak Kaleiçi Deniz Polis Noktası'na çıkardı.

Burada sağlık ekibince yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
