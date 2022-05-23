Antalya'da falezlerdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler

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Antalya'da falezlerdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA - Oktay Özden - Güncel
Antalya'da falezlerdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya'da falez kıyı bandındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'da falez kıyı bandındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaalioğlu Parkı'nda falezlerden yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla daha fazla büyümeden söndürüldü.

Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

AA / Oktay Özden - Güncel

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