Antalya'da falezlerdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler

Antalya'da falez kıyı bandındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaalioğlu Parkı'nda falezlerden yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla daha fazla büyümeden söndürüldü.

Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.