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Antalya'da falezlerde mahsur kalan 15 yaşındaki çocuk kurtarıldı

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Antalya'da falezlerde mahsur kalan 15 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Antalya'da falezlerdeki kayalıkta mahsur kalan 15 yaşındaki çocuk, bulunduğu kayalık kesimden indirildi.

Antalya'da falezlerdeki kayalıkta mahsur kalan 15 yaşındaki çocuk, bulunduğu kayalık kesimden indirildi.

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde bulunan falezlere gezmeye giden Yiğit Öztürk'ten haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerince Varyant bölgesinde yapılan aramada, Yiğit Öztürk'ün falezlerin alt kısmındaki kayalıkta mahsur kaldığı tespit edildi.

Öztürk, deniz polisi tarafından botla bulunduğu alandan kurtarıldı.

Ailesine teslim edilen Öztürk'ün, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'daki evleri hasar görünce annesi ve dedesi ile Antalya'ya geldiği öğrenildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Konyaaltı Caddesi Yiğit Öztürk Muratpaşa Antalya Güncel Haberler

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