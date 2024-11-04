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Antalya'da Falezlerde İkna Edilen Gencin Olayı

Antalya'da Falezlerde İkna Edilen Gencin Olayı
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Antalya'da yasaklı alanda falezlere çıkan bir genç, polis ekipleri tarafından uzun süre ikna edilmeye çalışıldı. Annesini isteyen gencin talebi yerine getirilmemesi üzerine polis merkezine götürüldü.

ANTALYA'da girişin yasak olduğu 30 metrelik falezlere çıkıp, polis gelince annesinin aranmasını isteyen genç, güçlükle ikna edildi. Eylemine son veren bu kişi, polis merkezine götürüldü.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Atatürk Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. Bir genç, manzarayı seyretmek için girişin yasak olduğu bölgeden geçerek yaklaşık 30 metrelik falezlere çıktı. Bu kişinin uzun süre falezlerde oturduğunu görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler falezlerde oturan genci, saatlerce ikna etmeye çalıştı. Annesinin gelmesini isteyen genç, ekiplere annesini arattı. Ekipler anneden yanıt alamayınca falezlerde oturmaya devam eden genç, polis ekibinden içki talebinde bulundu. Bir süre daha falezlerin kenarında oturan genç, ikna edilerek bulunduğu yerden alınıp, Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürüldü.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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