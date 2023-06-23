Antalya'da Falezlerde Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sahil yaşam parkında yürüyüş yapanlar, asansörün yanında hareketsiz bir kişi olduğunu fark etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yanında sırt çantası olan cesedin üzerinden Emre Yağmur'a ait kimlik çıktı. Yağmur'un cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.