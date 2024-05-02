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Antalya'da falezlerde düşen genç kız yaralandı

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Antalya'da falezlerde yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 18 yaşındaki kız yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis, deniz polisi, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da falezlerde yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 18 yaşındaki kız yaralandı.

Arkadaşıyla Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki falezlere giden Suzan Naz T, oturduğu yerden yaklaşık 3 metre aşağıdaki kayalıklara düştü.

Genç kızın arkadaşının haber vermesi üzerine bölgeye polis, deniz polisi, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve AFAD ekipleri, halat yardımıyla ulaştıkları genç kızı sedyeye alarak yukarı çıkardı.

Yaralanan genç kız, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Antalya AFAD Kaza Yaşam Güncel Haberler

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