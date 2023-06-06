Antalya'da Falezlerde Büyük Temizlik Hareketi

Muratpaşa Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mağara Araştırmaları Topluluğu öğrencileri, denizden yüksekliği yer yer 40 metreyi bulan falezlerde temizlik yaptı. Antalya'nın doğa harikası kıyı bandında ekipler kilolarca cam ve plastik atık topladı.

Muratpaşa Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mağara Araştırmaları Topluluğu öğrencileri, denizden yüksekliği yer yer 40 metreyi bulan falezlerde temizlik yaptı. Antalya'nın doğa harikası kıyı bandında ekipler kilolarca cam ve plastik atık topladı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü de içine alan Türkiye Çevre Haftası kapsamında gerçekleşen büyük temizlik hareketi için AÜ Mağara Araştırmaları Topluluğu öğrencileri ve belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, Falez 2 Park'ta bir araya geldi. Önce falezlere iniş için hazırlıklar yapıldı. Halatlar serildi, makaralar, kancalar, emniyet kilitleri, baretler hazırlandı. Hazırlıkların ardından denizden yer yer yüksekliği 40 metreyi bulan falezlere inildi. Yaklaşık 2 saat boyunca devam eden temizlikte falez sahil bandında çok sayıda pet şişe, kilolarca cam ve plastik atık toplandı.

Topluluk üyelerinden Halil İbrahim, falezlerde temizliğin belli bir noktaya kadar yapılabildiğini belirterek, Ama aşağıya atılan çöpler ya denize gidiyor ya da atıldığı yerde kalıyor. Bu, milyonlarca turistin geldiği ülkemiz için kötü bir görüntü. Aynı zamanda doğaya da büyük zarar veriyor. Oysa ki çözüm basit, aşağıya atmak yerine çok kutusuna atmak diye konuştu.