Antalya'da Falezler Üzerindeki Ahşap Kafe Yangında Küle Döndü

Antalya'da falezler üzerinde bulunan bir ahşap kafe yangında tamamen yok oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda bir kişi hafif şekilde dumandan etkilendi.

ANTALYA'da falezler üzerindeki ahşap kafe yangında küle dönerken, alevler gökyüzünü kapladı. Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1537 sokakta, falezlerin üzerinde yer alan kafede çıktı. İşletmenin bitişiğindeki parkın alt bölümünde çalılık alanda başlayan yangın, kısa sürede işletmenin çatısına sıçradı. Yapının ahşap olmasından dolayı yangın kısa sürede büyüyerek çatının tamamını sardı. İşletme çalışanları ve görevliler, müşterileri güvenli şekilde dışarı çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının, işletmenin alt bölümünde yer alan çalılık alanda da etkili olması üzerine itfaiye ekipleri diğer istasyonlardan destek istedi. GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

Yangın kentin birçok noktasından görülürken, alevler gökyüzünü aydınlattı. Alev alev yanan ahşap yapıya itfaiye ekipleri birçok noktadan müdahalede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında işletmenin büyük bölümü küle döndü. Yangının büyüklüğü ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekiler, yangının başladığı ve ahşap çatının yanışını cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Bir kişinin dumandan hafif etkilendiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.