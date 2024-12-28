Antalya'da Fahiş Fiyat Denetimleri Sıklaştırıldı

Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentteki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, Ticaret Bakanlığı'nın tüketicilerin fahiş fiyat artışları sonucu mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla sürdürdüğü mücadele kapsamda denetimlerine devam ediyor.

Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimleri engellemek amacıyla kentte yaptığı incelemeleri sıklaştırdı.

Denetimlerini artıran ekipler, yerel ve ulusal marketler, restoranlar ve kafeteryalar başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket kontrolü yaptı.