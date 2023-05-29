Antalya'da faciadan dönülen yangında kundaklama şüphesi

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde faciadan dönülen ve 13 kişinin dumandan etkilendiği yangında kundaklama şüphesi araştırılıyor. Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldığı, yangından hemen önce görülen ve yüzü maskeli olduğu tahmin edilen kişiyi bulmak için çalışma başlattığı bildirildi.

Aşağı Pazarcı Mahallesi 1059 sokakta 5 katlı apartmanda bu gece çıkan yangında 13 kişi evlerinde mahsur kalmış, itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde mahsur kalanlar itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarılmıştı.

Yangında, apartmanın zemin katında bulunan koltuk döşeme atölyesi içerisindeki makineler ve motosiklet dahil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından olay yerindeki bazı vatandaşların, yangını maskeli bir kişinin çıkarıp kaçtığını söylemesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yangının kundaklama olma ihtimali üzerinde yoğunlaşmalarına neden oldu. Olay yerinin yakınında bulunan güvenlik kameralarını izleyen ekipler, olay yerindeki vatandaşların tarifine uyan bir kişinin yangından önce binanın ve işyerinin önüne geldiğini, yerde oturup bir şeyler yaptıktan sonra hızla olay yerinden ayrıldığını, ayrılmasının ardından yangının başladığını belirledi. Emniyet güçlerinin, yüzü kapalı olduğu için kimliği belirlenemeyen şahsı bulabilmek için bölgedeki tüm kameraları mercek altına aldığı bildirildi.

Taburcu oldular

Diğer taraftan yangın sırasında apartmanda mahsur kalan 13 kişinin dumandan etkilendikleri, kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildikleri bildirildi.