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Antalya'da Eylül'de Yaz Günleri Yaşanıyor

Antalya'da Eylül'de Yaz Günleri Yaşanıyor
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Antalya'da hava sıcaklığının 33 dereceye ulaşmasıyla birlikte turistler, Konyaaltı Sahili'nde yoğun ilgi gösteriyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava koşulları, yerli ve yabancı turistleri sahile çekti.

ANTALYA'da hava sıcaklığının 33 dereceyi bulması ile turistler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Turizm sezonunun devam ettiği kentte yerli ve yabancı turistler, sahilde denize girip, güneşlendi.

Antalya'da hafta sonu hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Havanın 33, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı da yüzde 50'ye ulaştı. Turizm sezonu devam ederken, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Kimisi Akdeniz'in mavi sularında serinlerken, kimisi güneşlenmeyi tercih etti. Eylül ayına rağmen turistler, yazdan kalma gün yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; iki gün boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Önümüzdeki haftadan itibaren hava sıcakları, kademeli olarak düşmeye başlayacak. Sahilde ailesiyle denize giren Yeliz İncirci, "Güneşlenmeye geldim. Son ayların tadını çıkarıyoruz. Bizim için klasik hafta sonu oldu. Eylül ayının en güzel günlerini yaşıyoruz. Deniz çok güzel" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Konyaaltı Sahili Hava Durumu Antalya Turizm Güncel Yaşam Eylül

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