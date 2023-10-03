Antalya'da Eylül Ayında Yapılan Operasyonlarda 80 Kişi Tutuklandı

Antalya'da Eylül ayı içinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda yakalanan 814 şahıstan 80'i tutuklanırken, 94 kilogram madde ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eylül ayı içinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik 717 çalışma yaptı. Yakalanan 814 şahıstan 80'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yapılan aramalarda ise; 25 kilogram esrar, 4 kilogram metamfetamin, 63 kilogram eroin, 2 kilogram kokain, 500 gram 796 adet kağıda emdirilmiş yaklaşık 2 milyon kullanımlık sentetik kannabinoid, 63 bin 250 adet uyuşturucu uyarıcı hap, 15 kök kenevir bitkisi, 32 adet hassas terazi, 22 adet silah ve 175 adet fişek ele geçirildi. - ANTALYA