Antalya'da Evsel Atık Yangını Gökyüzünü Kapladı

ANTALYA'da boş araziye atılan ve bilinmeyen nedenle yanmaya başlayan evsel atıkların dumanı gökyüzünü kapladı. Yükselen duman şehrin birçok noktasından görüldü. Yangın, saat 09.00 sularında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi Varsak Hürriyet Caddesi üzerindeki boş arazide meydana geldi. Boş araziye atılan ve bilinmeyen nedenle yanmaya başlayan evsel atıkların dumanı gökyüzünü kapladı. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, evsel atıklardan meydana gelen yangını söndürme çalışmalarına başladı. Belediye ekiplerinden de tonajlı araç isteyen itfaiye ekipleri 45 dakilalık çalışmayla boş arazideki yangını kontrol altına aldı. Yangından kaynaklı mahalle duman altında kaldı.Gökyüzünü kaplayan duman, şehrin birçok noktasından görüldü. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel