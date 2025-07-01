Antalya'da Evlere Yakın Yangın Kontrol Altına Alındı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde ot ve çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık bir müdahalesiyle söndürüldü. Mahalle sakinleri yangına hortumla müdahale etmeye çalıştı.

ANTALYA'da evlere yakın noktada bulunan ot ve çalılık alanda meydana gelen yangını, itfaiye ekibi 45 dakikalık çalışmayla söndürdü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5732 Sokak üzerinde evlere yakın noktada bulunan ot ve çalılık alanda meydana geldi. Alandan duman ve alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Bu esnada mahalle sakinleri hortumla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekibi, 3-4 noktaya sıçrayan yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla yangın söndürülürken, soğutma işlemleri yapıldı.

Yangın hortumla müdahale eden Şadi Güvendiren, "Sokak üzerinde oturuyorum. Bizim burada oturan yabancı uyruklu vatandaşlar ot ve çalılık alanda yangın çıktığını söyledi. Ben de itfaiyeyi aradım. Ben hortumla söndürmeye başladım. O esnada itfaiye geldi. Allah razı olsun. Söndürdüler" dedi.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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