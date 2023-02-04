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Antalya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

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Antalya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde evinin önünde tabancayla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde evinin önünde tabancayla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Atatürk Mahallesi'nde evinden çıkan Recep Dulluç (39), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Yakınlarının bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dulluç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dulluç'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Öte yandan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Güncel Haberler

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