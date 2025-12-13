Haberler

Antalya'da cam parçalarıyla öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi

Güncelleme:
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Suriye uyruklu A.E.'nin Nida Nazlıer'i kırık cam parçalarıyla öldürdüğü iddia ediliyor. Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişiyi evinde kırık cam parçalarıyla öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Nida Nazlıer'i (45) cam parçalarıyla boğazına vurarak öldürdüğü iddia edilen Suriye uyruklu tutuklu sanık A.E. (28) hakkında "canavarca hisle kasten öldürme" ve "konutta silahla yağma" suçlarından hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık A.E. iddianamede yer alan ifadesinde, 2023 yılında kaçak olarak Türkiye'ye giriş yaptığını belirterek, sosyal medya uygulaması üzerinden kadın olduğunu bildiği maktul ile yazıştığını, maktulün evine gittiğini ve 100 dolar karşılığında cinsel ilişkiye girmek için anlaştıklarını öne sürdü.

Soyunurken maktulün trans olduğunu anladığını ve tekrar giyinmeye başladığını, ancak maktulün kendisine zorla tecavüz ettiğini iddia eden A.E. tekrar ilişkiye girmeye çalışırken yatağın başında duran su bardağıyla maktulün kafasına vurduğunu ileri sürdü.

A.E. boğuşma sırasında kırılan cam parçalarıyla maktulün yüzüne ve boğazına defalarca vurduğunu ifade ederek, "Öldüğünü anlayınca durdum. Üzerimi giyindikten sonra maktulün üzerinde bulunan ziynet eşyasını aldım. Evden ayrılırken maktulün cep telefonunu da aldım. Kameralara yakalanmamak için bina girişinde bulunan gömlekle yüzümü kapattım." dedi.

İddianamede, Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla şüphelinin yapılan iç beden muayenesinde herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmadığı belirtilerek, şüphelinin iddiasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ifade edildi.

İddianamede, sanık hakkında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "konutta silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay

Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde 31 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen olayda Nida Nazlıer, evinin banyosunda hareketsiz halde bulunmuştu.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Nazlıer'in boynu cam parçalarıyla kesilerek öldürüldüğü belirlenirken, polislerce gözaltına alınan A.E. "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

