Antalya'da evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı
AA - Servet Tümer - Güncel
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Antalya'nın Serik ilçesinde evinde çadır ve iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde evinde çadır ve iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.D'nin evinde uyuşturucu ürettiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelinin Orta Mahalle'deki evine düzenlenen operasyonda özel hazırlanmış çadırdaki saksılarda 45 kök Hint keneviri ve satışa hazır kubar esrar ele geçirildi.
Kenevirleri yetiştirmek için iklimlendirme ve ışık sistemi kurduğu belirlenen A.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.
AA / Servet Tümer - Güncel