Antalya'da evden para kasası çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Haberler

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Antalya'da evden para kasası çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

AA - Mert Cantürk - Güncel
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Antalya'da evden para kasası çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evden içinde para ve ziynet eşyası bulunan kasayı çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evden içinde para ve ziynet eşyası bulunan kasayı çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cikcilli Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli F.D'yi evinde yakaladı.

Aramada, çalındığı öne sürülen para kasası ile içindeki 24 bin 155 lira ve ziynet eşyaları bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mert Cantürk - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Antalya Alanya Güncel Haberler

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